Lui guida con patente falsa, l'amico nasconde cocaina: due giovani nei guai

Sempre più serrati i controlli da parte dei carabinieri sul territorio del litorale romano: diverse le operazioni dei militari sia nell’ambito dello spaccio che del commercio e della ristorazione. E’ di tre persone il bilancio degli arresti nella sola giornata di venerdì.

Alla guida dell'auto con la patente contraffatta

I Carabinieri della Stazione di Casal Palocco hanno controllato un’utilitaria con a bordo due uomini. Il conducente, un 29enne senza fissa dimora, ha esibito ai militari una patente di guida contraffatta, comunicando le generalità riportate nel documento. I Carabinieri, appurata l’alterazione del documento, li hanno bloccati.

Durante la perquisizione il passeggero è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina, subito sequestrata, ed è stato segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti, mentre l’autista è stato arrestato e trattenuto in caserma in attesa delle decisioni della competente Autorità Giudiziaria.

Un uomo, già agli arresti domiciliari per reati inerenti gli stupefacenti, dopo essersi allontanato dall’abitazione senza alcuna autorizzazione, ha aggredito e molestato una donna. I Carabinieri lo hanno arrestato e rinchiuso nel carcere di Civitavecchia. L’Autorità Giudiziaria, riconoscendo l’elevata pericolosità sociale del malfattore, dovrà scontare anche la precedente pena all’interno dell’istituto carcerario.

Sorpreso a cedere droga: arrestato

Nel pomeriggio di venerdì i Carabinieri hanno sorpreso un giovane del posto, di anni 25 e con precedenti, mentre cedeva una dose di hashish ad un'altra persona. La successiva perquisizione, effettuata nell’abitazione del malfattore anche con l’aiuto dei cani antidroga, ha consentito di rinvenire ulteriori dosi di “fumo”, 3.200 euro in contanti e un assegno - non intestato - per l’importo di 2.500 euro. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Controlli agli esercizi commerciali: dipendenti non in regola

Un’operazione di controllo agli esercizi commerciali e nei luoghi di lavoro nella zona di Ostia da parte dei Carabinieri e del personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro ha consentito di trovare in due ristoranti del litorale numerose irregolarità connesse con l’assunzione e la registrazione obbligatoria del personale dipendente. E’ stata accertata anche l’installazione di un sistema di videosorveglianza privo di autorizzazione.

Ad una delle due attività commerciali è stata intimata la sospensione in attesa della regolarizzazione ed il relativo titolare è stato denunciato per impiego di personale non contrattualizzato.