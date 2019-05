Arriva la Million Marijuana March e i pusher si spostano verso la manifestazione: 13 arresti

Mentre in centinaia sfilavano, sabato 11 maggio, per la "Million Marijuana March", i carabinieri di Roma Centro e piazza Dante passavano al setaccio Colle Oppio ed Esquilino, a ridosso della manifestazione, arrestando 13 persone, denunciandone altre 5 e sequestrando centinaia di dosi di droga, oltre 150 grammi di marijuana, 50 di hashish e una decina di grammi di eroina, oltre a centinaia di euro in contanti ritenuti guadagno dello spaccio.

Sono stati segnalati amministrativamente, con richiesta di emanazione del Daspo urbano, dieci cittadini stranieri, tra cui 6 romeni, 2 nigeriani, un egiziano e uno del Bangladesh, poiché già arrestati e condannati definitivamente per il reato di spaccio, commesso a ridosso di esercizi commerciali del quartiere Esquilino.

A seguito dei controlli i militari hanno segnalato una decina di persone sorprese per lo più in piazza dei Cinquecento in possesso di stupefacente per uso personale.