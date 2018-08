Spaccio a Tor Bella Monaca: una vedetta addetta ad intrattenere i clienti in fila dal pusher

Una vedetta e una "venditrice" al lavoro in via dell'Archeologia nel comprensorio di case popolari a Tor Bella Monaca, periferia Est della città. I due spacciatori, entrambi cittadini italiani, sono stati sorpresi in possesso di droga e contanti.

Vedetta intratteneva i clienti in attesa dell'acquisto

Ad attendere i clienti prima dell'acquisto della droga un uomo di 57 anni, romano con precedenti di polizia e già sottoposto all'obbligo di firma. Addetto alle "pubbliche relazioni", l'uomo intratteneva i clienti in attesa tra una vendita e l'altra. Subito dopo gli "acquirenti" percorrevano un vialetto di ingresso per arrivare alla pusher, una donna romana di 27 anni.

Agenti appostati hanno bloccato i malviventi

Gli agenti del commissariato Casilino, appostati nelle vicinanze, hanno assistito alla scena e seguito il modus operandi dei due. Fermati, durante il controllo sono stati trovati con 940 euro in contanti e diversi involucri contenenti cocaina, già termosaldati e pronti per la vendita. Ammanettati sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della convalida dell’arresto.