Spacciava droga nella piazza dei giovani della Roma bene: preso pusher

Proseguono le operazioni di polizia nelle zone della movida romana per contrastare il fenomeno dello spaccio. Controlli anche in piazza Cavour, dove un uomo di 37 anni è stato sorpreso in possesso di sostanze stupefacenti.

Nascondeva in casa 50 grammi di cocaina

Gli uomini del commissariato Borgo, diretti da Moreno Fernandez, insospettiti dagli atteggiamenti del 37enne individuato in piazza Cavour lo hanno seguito all'interno di un bar. Sorpreso dagli agenti, l’uomo ha tentato di disfarsi di una quantità di sostanze stupefacenti pari a 6 dosi di cocaina gettandole tra i rifiuti. Dopo aver recuperato la cocaina gettata tra i rifiuti, gli agenti hanno proseguito la perquisizione a casa dell’uomo dove hanno trovato altra droga. Oltre il materiale per il confezionamento delle singole dosi, gli uomini del commissariato hanno trovato 50 grammi di cocaina nascosta tra i vestiti.

Incensurato è finito agli arresti domiciliari

Dalla perizia sul materiale sequestrato è emerso che la droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe consentito il confezionamento di circa 200 dosi. Il pusher, che non aveva alcun pregiudizio di polizia, si trova ora agli arresti domiciliari; durante l’udienza di convalida gli è stata comminata una condanna a più di 2 anni.