Controlli antidroga a Casilino e San Basilio, nove arresti: c’è anche un 16enne

Servizi mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato che, la settimana scorsa, ha arrestato nel corso di alcune operazioni nove persone.

In via dell’Archeologia, al Casilino, gli agenti in borghese del Commissariato hanno fatto scattare le manette per 6 persone, tra cui un minorenne.

Casilino, sei arresti per droga: nella “banda” anche un 16enne

Ad attirare l’attenzione degli investigatori i movimenti sospetti di queste che, a turno, e con compiti ben precisi, scambiavano dosi di stupefacente con cessione di denaro da parte degli acquirenti.

I sei sono stati identificati per M.E. di 20 anni, B.A., di 50 anni, A.R. di 28 anni, S.M. di 43 anni, F.C. di 44 anni e un minore di quasi 17 anni, tutti romani e, tranne il primo, tutti con precedenti di Polizia.

Durante l’operazione, sono stati sequestrati cocaina, hashish ed eroina per un peso complessivo di circa 38 grammi nonché la somma di 1.845 euro in contanti.

Spacciava con la madre anziana a bordo dell’auto: arrestato

Nel quartiere San Basilio, invece, a finire in manette, in due distinte operazioni di Polizia, sono stati due romani.

Il primo, già noto agli investigatori del commissariato di zona, è stato sottoposto a un mirato controllo di osservazione e pedinamento, nel corso del quale è stato visto salire, insieme alla sua anziana madre, a bordo della propria autovettura. Qui, poco dopo, è stato avvicinato da un “cliente” al quale ha ceduto della cocaina.

Colto sul fatto è stato arrestato dai poliziotti, che hanno anche a sequestrato la sostanza stupefacente e denunciato in stato di libertà l’acquirente.

L’anziana madre, invece, risultata estranea ai fatti è stata lasciata andare. Sottoposta a perquisizione anche la sua abitazione, dove è stato rinvenuto svariato materiale per la pesatura e il confezionamento della droga.

San Basilio, cane antidroga scopre cassaforte stupefacente

Il secondo arresto è avvenuto in via Castelpetroso, dove gli investigatori del commissariato San Basilio, unitamente al Reparto Cinofili della Questura di Roma, dopo un’attività d’indagine, sottoponevano a perquisizione l’abitazione di S.G., romano di 43 anni. Qui, all’interno dell’armadio della camera da letto, grazie alla preziosa segnalazione del cane antidroga, si rinveniva una cassetta di sicurezza in metallo con lucchetto.

Al suo interno: cocaina, 1500 euro in contanti provento di attività illecita, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga, nonché fogli manoscritti riportanti i conteggi dell’attività di “spaccio”.

All’Esquilino a finire in manette è stato un cittadino del Gambia di 23 anni. Sottoposto a controllo è stato trovato in possesso di ketamina e marijuana.