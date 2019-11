Ignora la decisione del giudice e va al supermercato: giovane Casamonica finisce nei guai

L'hanno trovata in un supermercato di via Anagnina insieme alla madre nonostante fosse sottoposta al regime di divieto di dimora nel Comune di Roma. Si tratta di Asia Sara Casamonica, 20 anni. La giovane è stata per questo sottoposta agli arresti domiciliari dopo essere stata raggiunta da un'ordinanza di custodia cautelrare notificatagli dai Carabinieri della Stazione di Grottaferrata.

Classe 1999, Asia Sara Casaminica fu scovata lo scorso aprile dopo aver occupato la casa appartenuta al boss Giuseppe Casamonica, detto "Bitalo", in vicolo di Porta Furba, roccaforte della nota famiglia sinti. Villa che all'epoca era già stata confiscata e stava per essere riassegnata.

Asia Casamonica era stata sottoposta al regime di divieto di dimora nel Comune di Roma nell'ambito dell'operazione dei carabinieri Gramigna bis ma aveva più volte violato la misura.

"La donna - scrive il Gip -, che già nelle fasi immediatamente successive all'esecuzione dell'operazione Gramigna del luglio scorso aveva favorito la latitanza di Guerrino Casamonica fornendogli ospitalità all'interno della sua abitazione, nell'autunno del 2018 ha occupato un'abitazione in vicolo di Porta Furba da anni oggetto di confisca definitiva e che era stata sgomberata solo il 17 settembre 2018".

Il gip spiega che "si trattava dell'abitazione che un tempo era di proprietà del boss Giuseppe Casamonica e che Asia Sara Casamonica ha occupato, allacciando anche le utenze telefoniche e forzando la serratura, nuovamente al chiaro fine di consentire al nucleo familiare del boss di riappropriarsene, dando anche un segnale all'istituzioni".