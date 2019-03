Narcos senza sosta: arrestati altri 4 corrieri. Sequestrati 14 chili di marijuana

Quattro corrieri in manette e 14 chili di marijuana sequestrata. Continua incessantemente la lotta ai narcos nella Capitale da parte della Polizia di Stato. Diversi i commissariati impegnati nei controlli in varie zone della Capitale.

Nei posteggi della stazione dei pullman a Tiburtina, gli agenti del commissariato Porta Pia, hanno fermato una 22ene di origine nigeriana. All’interno della sua valigia, i poliziotti hanno scoperto 7,3 chili di marijuana, destinati a rifornire il mercato di Treviso, città verso la quale la giovane era diretta.

A Milano e a Piacenza era invece diretta l’altra ragazza fermata dai poliziotti del commissariato San Lorenzo, diretti dal dottor Luigi Mangino, sulla via Tiburtina, nei pressi di piazza delle Crociate. Nel suo trolley gli agenti hanno scoperto altri 6 chili e 700 grammi di marijuana.

Ad arrestare un 22enne di origine nigeriana, per detenzione e spaccio, sono stati invece due agenti liberi dal servizio appartenenti al commissariato Celio e San Lorenzo. Avvicinatisi al ragazzo per un controllo, nei pressi della stazione metro Anagnina, questi si è dato alla fuga.

Ad inseguirlo, anche un carabiniere ed una pattuglia dei militari dell’Esercito appartenenti all’ 11^ reggimento Bersaglieri del Raggruppamento Lazio Abruzzo a guida Brigata “Sassari”- impegnati in un servizio di vigilanza congiunto nella stazione.

Durante la fuga, il giovane dopo aver sbattuto contro un’auto in transito in via Tuscolana ha gettato in terra la busta in plastica che aveva tra le mani. Rialzatosi velocemente ha continuato a correre, provando a scavalcare una barriera di ferro, ma è stato bloccato prima che riuscisse a farlo. Recuperato l’involucro, all’interno i poliziotti hanno trovato una scatola di cartone contenente 1 chilo e 100 grammi di marijuana.

A mettere le manette ad un 22enne, romano, in zona Tor Bella Monaca sono stati infine gli agenti del commissariato Casilino. Indosso al ragazzo sono state rinvenute diverse dosi di cocaina ed eroina.