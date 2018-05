Un arresto ogni 45 minuti: lotta alla criminalità diffusa da Ostia a Tor Bella Monaca

Un arresto ogni 45 minuti. È questo il bilancio che emerge dal report giornaliero dei carabinieri del comando provinciale di Roma. In 24 ore, infatti, sono state arrestate 32 persone, mentre 20 sono quelle denunciate.

La vasta operazione anticrimine è stata effettuata attraverso servizi di pattuglia e posti di controllo non solo nel centro della capitale, ma anche nelle zone periferiche. Passate al setaccio zone come Tor Vergata, Romanina, Tor Bella Monaca, San Basilio, Ostia ed il quadrante est. Colti quasi tutti in flagranza di reato i responsabili di scippi, rapine, borseggi e detenzione di droga.

Quindici dei 32 arrestati sono italiani, mentre gli altri 17 di origine straniera sono per lo più provenienti dal Nord Africa e dai paesi dell’Est Europa.