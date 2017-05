Ponte Primo Maggio in sicurezza: stretta dei carabinieri contro spaccio e furti, 30 arresti

Ponte del Primo Maggio in sicurezza a Roma dove i carabinieri capitolini hanno potenziato i servizi esterni per migliorare il controllo del territorio con pattuglie a piedi, in auto e moto e per vigilare sulla sicurezza stradale ed assicurare una serena permanenza ai tanti turisti accorsi nella Città Eterna nel weekend appena trascorso. Pattuglie di Carabinieri a cavallo, a piedi e con auto elettriche sono state impiegate nelle aree verdi della Capitale per garantire sicurezza ai tanti cittadini che hanno scelto di trascorrere il giorno di festa all’aria aperta.

FESTA DEI LAVORATORI - Servizi di controllo sono stati svolti negli scali ferroviari e nelle stazioni della metropolitana, a bordo dei mezzi pubblici, nei luoghi maggiormente frequentati dai turisti, nei principali luoghi di aggregazione dei giovani, con particolare attenzione agli eventi per la celebrazione della Festa dei Lavoratori.

TRENTA ARRESTI - Il bilancio delle attività dei Carabinieri è di 30 persone arrestate delle quali 20 sorprese in flagranza di reato di spaccio di stupefacenti, 5 per detenzione ai fini di spaccio, 5 per borseggio. Altre 5 sono state denunciate in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti.

PUSHER IN TRASFERTA A ROMA - Tra gli arrestati per droga vi sono 19 cittadini stranieri, perlopiù di origine nord e centro africana (Marocco, Gambia, Senegal e Nigeria) e 6 italiani tutti in trasferta a Roma per spacciare (provenienti dalla Calabria, Puglia e Campania), tutti di età compresa tra i 19 ed i 50 anni. Numerose le dosi di cocaina, marijuana, hashish ed eroina sequestrate dai Carabinieri.

BORSEGGIATORI IN MANETTE - Cinque borseggiatori arrestati sono tutti di nazionalità romena, provenienti da vari insediamenti della Capitale, di età compresa tra i 16 e i 45 anni.