Trastevere sorvegliato speciale: due pusher in manette. Nove multe per ordinanza antialcol

Rimane alta l’attenzione dei Carabinieri sullo storico quartiere di Trastevere. I militari della Compagnia Roma Trastevere, coadiuvati dai militari del N.A.S. di Roma, hanno eseguito nei giorni scorsi un articolato servizio di prevenzione e controllo che si è protratto fino alla tarda serata di ieri e che ha portato all’arresto di 2 persone e alla denuncia a piede libero di una 25enne.

Pusher in manette a Trastevere

Gli arrestati sono un cittadino del Senegal di 28 anni e un cittadino libico di 22 anni, entrambi nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, che sono stati sorpresi dai Carabinieri in piazza Trilussa mentre stavano cedendo delle dosi di hashish a degli acquirenti, questi ultimi, a loro volta, identificati e segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo in qualità di assuntori di droghe. Durante la perquisizione, i due pusher sono stati trovati in possesso di altre dosi pronte per essere smerciate e una somma di denaro ritenuta provento della loro illecita attività.

Guida in stato di ebbrezza

Una ragazza romana di 25 anni, invece, è stata denunciata a piede libero per guida in stato di ebbrezza dopo essere stata controllata alla guida del suo motociclo con un tasso alcolemico pari a quasi il doppio di quello consentito dal Codice della Strada. Altre 5 persone sono state segnalate all’Ufficio Territoriale del Governo poiché sorprese in possesso di modiche quantità di droghe dichiarate per uso personale.

Controlli dei Nas e ordinanza antialcol

I Carabinieri del N.A.S., nel corso di controlli scattati in due ristoranti, hanno elevato ai rispettivi gestori sanzioni per complessivi 4.000 euro per la mancata compilazione schede del manuale di autocontrollo. Sono 9, infine, le persone sanzionate dai Carabinieri per aver violato l’ordinanza “Anti-alcol” del Sindaco di Roma.