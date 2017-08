Ferragosto sicuro: stretta su ladri e clonatori, 133 arresti in cinque giorni

Il Ferragosto è passato e i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stilano un primo bilancio dell’imponente dispositivo di controllo del territorio predisposto per il particolare periodo festivo. Sono stati, infatti, 133 gli arresti eseguiti fino ad oggi dai Carabinieri dei Gruppi di Roma, Ostia, Frascati e del Nucleo Radiomobile di Roma, chiamati a contrastare i reati tipici di questo periodo, in particolare quelli predatori.

Bancomat clonati a piazza di Spagna

Gli ultimi arresti in ordine di tempo, esempio tangibile di un’accurata attività di prevenzione in favore dei turisti e di chi è rimasto nella Capitale per il ferragosto, sono stati quelli eseguiti dai Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina, che hanno sorpreso due clonatori di bancomat mentre stavano andando a recuperare uno skimmer – apparecchio capace di “copiare” i codici delle bande magnetiche delle carte bancomat – e una microcamera - per carpire la digitazione dei codici PIN da parte degli ignari turisti - dallo sportello ATM della Banca Unicredit di piazza di Spagna.

Clonatori in manette

In manette sono finiti due cittadini romeni di 28 e 29 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, accusati di accesso abusivo sistema telematico, detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi telematici, intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni telematiche e installazione di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni telematiche. Sono tuttora in corso le analisi delle memory card trovate nelle loro disponibilità.

Aggressione ai carabinieri a Magliana

Poco prima, i Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli avevano fatto scattare le manette ai polsi di un romano di 36 anni, con numerosi precedenti, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. L’uomo era stato notato da una pattuglia di militari mentre, in evidente stato di alterazione psicofisica, si stava aggirando con fare sospetto lungo via della Magliana. Quando i Carabinieri si sono avvicinati per controllarlo, lui, per tutta risposta, si è scagliato contro di loro con estrema violenza. Dopo una breve colluttazione, il 36enne è stato ammanettato e portato in caserma.

Fasce deboli

Durante il ponte di Ferragosto, particolare attenzione è stata rivolta dai Carabinieri verso le fasce deboli, come anziani e persone sole, che a Roma e nella Provincia sono state costrette a rimanere nelle città; sono state predisposte delle pattuglie di Carabinieri che tra gli altri compiti hanno avuto quello di stabilire un contatto diretto indirizzato verso coloro che vivono situazioni di disagio e di emarginazione.