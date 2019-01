Controlli dei carabinieri nella periferia sud est: 5 arresti e 6 denune in poche ore

Periferia sud est nella rete dei carabinieri. I miltari dell'Arma della Compagnia Roma Casilina hanno eseguito una massiccia attività di prevenzione e repressione di ogni episodio di illegalità diffusa, nelle zone di competenza, quali Tor Tre Teste, Alessandrino, Cinecittà e l'Appio Claudio. Ad esito dei controlli sono finite in manette 5 persone e altre 6 sono state denunciate a piede libero.

I Carabinieri hanno arrestato un 34enne e una 41enne, entrambi romani, già noti alle forze dell’ordine, trovati, durante un controllo in viale Palmiro Togliatti, in possesso di due panetti di hashish, del peso complessivo di 200 grammi.

Un 64enne, originario di Catanzaro, con precedenti, è stato arrestato perché trovato in possesso di alcune dosi di hashish in tasca. I Carabinieri hanno poi perquisito la sua abitazione, in via delle Canapiglie, a Torre Maura, rinvenendo altra sostanza stupefacente, tra marijuana e cocaina, oltre a materiale per il confezionamento in dosi e bilancini di precisione.

Arrestata anche una donna 35enne, domiciliata presso l’insediamento di via Candoni, in esecuzione di sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 12 gennaio, dal Tribunale di Roma per ricettazione, resistenza a Pubblico Ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Sempre in esecuzione di un’ordinanza di sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Roma il 12 gennaio, è stato arrestato un 34enne romano, per reati inerenti gli stupefacenti.

I Carabinieri hanno poi denunciato a piede libero: un 23enne romano trovato in possesso di 9 grammi di hashish; un 43enne, originario di Siena ma senza fissa dimora nella Capitale, trovato in possesso di un paio di dosi di cocaina; un 48enne romano trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e hashish; un 47enne e un 41enne, cittadini romani, per evasione dal regime degli arresti domiciliari; un 18enne romano che nascondeva denaro contante e dosi di hashish e marijuana, sotto la sella del suo motoveicolo,

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno anche identificato 6 giovani assuntori di sostanze stupefacenti, che saranno segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo.