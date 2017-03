Appio: aggressioni e rapine ai commercianti, sgominata banda di 12 giovanissimi

Raid veri e propri contro i commercianti. Aggresioni e rapine, almeno cinque secondo le indagini degli agenti del commissariato Appio-Nuovo. Questo il "business" una baby gang composta da dodici giovanissimi, dieci dei quali minonerri, che, ormai da troppo tempo, terrorizzava la zona del quartiere Appio Tuscolano. I giovani malviventi, tra i 14 e i 19 anni, sono accusati di "rapina, furto, percosse e danneggiamento".

Determinanti ai fini del buon esito dell'attività, condotta dagli investigatori diretti da Pamela De Giorgi, è stata la collaborazione delle vittime dei diversi eventi criminali.

Modus operandi, abbigliamento, dettagli fisionomici, e i successivi riconoscimenti fotografici, hanno permesso ai poliziotti di chiudere il cerchio attorno ai responsabili di almeno cinque episodi di rapina, avvenuti tra il 17 e il 20 gennaio scorso.

L'indagine ha ricostruito le dinamiche di tutti i casi, concentrati in quei specifici giorni. La giovane banda, da tempo, terrorizzava i commercianti tra via Arco di Travertino, via Menghini, via Appia Nuova e via Enea.

Entrando in massa nelle attività commerciali i giovani si dividevano i compiti. C'era chi pensava ad immobilizzare il negoziante, in più circostanze a picchiarlo, e chi si occupava a fare razzie di merce e del denaro contante nelle cassa. Il più grande, un 19enne di origini argentine, indossava sempre un orecchino con ciondolo a croce, dettaglio importante ai fini del suo riconoscimento. Un romano e un ucraino, entrambi 18enni, sono gli altri due maggiorenni.

ECCO IL VIDEO