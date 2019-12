L'insolito via vai fa scattare il blitz dei militari: così è stato scoperto uno spacciatore

Al termine di uno specifico servizio antidroga, i carabinieri di Acilia hanno arrestato un 29enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari avevano notato un insolito andirivieni di persone dalla sua abitazione e dopo un accurato monitoraggio della zona hanno deciso di far scattare un controllo. Nell’abitazione sono stati rinvenuti quasi 1 etto di droga, fra hashish e marijuana, immediatamente sequestrati. Il pusher è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Sempre ad Acilia, i Carabinieri hanno rintracciato e arrestato, su disposizione del Tribunale di Roma, un 47enne pregiudicato. L’uomo, condannato in via definitiva per reati in materia di sostanze stupefacenti, contro la persona ed il patrimonio, dovrà scontare quasi 2 anni di reclusione.

Agli arresti domiciliari è finito anche un 69enne napoletano, residente ad Ostia. L’uomo è stato accompagnato dai Carabinieri presso la propria abitazione, dove dovrà scontare un anno di reclusioni per reati contro l’amministrazione della giustizia.

I Carabinieri di Ostia, su disposizione del Tribunale di Velletri, hanno rintracciato ed arrestato una 46enne residente ad Ostia. La donna, condannata in via definitiva per reati contro il patrimonio, è stata tradotta presso la casa circondariale Rebibbia di Roma, dove dovrà scontare 3 anni di reclusione.