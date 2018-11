Acilia: nella casetta degli attrezzi costruiscono serra di marijuana, coppia in manette

Una serra di marijuana nella casetta degli attrezzi, vicino la loro villa. Questa mattina, i Carabinieri hanno arrestato una coppia di Acilia, l'uomo di 56 anni e la donna di 50enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari della Stazione di Acilia avevano da tempo attenzionato una villetta di via Silvestro de Nardis, dove avevano percepito degli strani movimenti e un anomalo odore acre che si sprigionava dal giardino. La successiva ispezione della rimessa degli attrezzi, nel giardino della villa, ha permesso di rinvenire 100 piante di marijuana dal fusto di oltre un metro, con foglie e infiorescenze, adeguatamente illuminate con lampade UV, alimentate da liquido fertilizzante e tenute sotto controllo da un sofisticato misuratore della temperatura e dell’umidità.

I due avevano ben attrezzato l’ambiente per la coltivazione e la lavorazione della piantagione. Le 100 piante rinvenute, del peso totale di oltre 22 chili, sono state immediatamente sequestrate insieme alla serra completa di impianto di irrigazione, illuminazione e stabilizzazione della temperatura.

Oltre a ciò, all'interno della villetta sono stati sequestrati molteplici dosi di hashish e marijuana pronte per la commercializzazione e una bilancia elettronica. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, come disposto dall'Autorità Giudiziaria.