Spaccio tra Eur, Esquilino e Trastevere: 32 arresti in poche ore

Ancora droga nella movida romana. I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato 32 persone e sequestrato oltre un chilo di droga e circa 10mila euro in contanti.

In manette sono finiti 10 italiani, nove romani e un palermitano, e 22 cittadini stranieri, un iracheno, un brasiliano, un albanese, un cittadino del Bangladesh e diciotto provenienti dal continente africano, di età compresa tra i 19 e i 55 anni, quasi tutti già noti negli ambienti degli stupefacenti.

Le zone dello spaccio nella movida romana

Nel corso dell’operazione, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno sequestrato oltre un migliaio di dosi tra cocaina, eroina, marijuana, hashish e yaba, pronte ad invadere le strade dei quartieri e delle zone maggiormente interessati alla movida – Trastevere, Ostiense, Termini, San Lorenzo, Marconi, Ponte Sisto, Colle Oppio, Eur, Prenestina, San Basilio e Piazza Vittorio Emanuele II.

I pusher sono stati colti in flagranza mentre cedevano la droga a giovani e tossicodipendenti, tutti identificati e segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo, quali assuntori.

Piante di marijuana a Tor Sapienza

In particolare, a casa di uno degli arrestati, un 26enne romano residente in via Casali del Drago, zona Tor Sapienza, i Carabinieri hanno rinvenuto anche 3 piante di marijuana alte circa 150 centimetri, materiale per coltivazione e per la successiva lavorazione della sostanza stupefacente.

Degli arrestati, tutti con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sei sono stati sottoposti agli arresti domiciliari mentre gli altri sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo.