Arrestato Francesco Zampaglione, stava tentando di rapinare una banca

Dai palchi ed i tour con la band alle rapine in banca. A finire nei guai è stato Francesco Zampaglione, fratello di Federico nonchè membro fondatore ed ex musicista dei Tiromancino. Quartanove anni, è stato infatti arrestato dalla polizia dopo aver tentato una rapina con una pistola in una banca a Monteverde.

In particolare la rapina è stata tentata intorno alle 15:00 di giovedì 29 agosto alla Banca Intesa di circonvallazione Gianicolense. Qui Francesco Zampaglione è entrato nell'istituto di credito a volto scoperto e con una pistola in pugno, (poi rivelatasi un'arma a gas priva del tappo rosso).

Minacciato il cassiere dell'istituto di credito questi ha opposto resistenza ingaggiando una colluttazione con l'ex musicista dei Tiromancino che, per dileguarsi, ha morso l'impiegato al braccio sinistro, quindi la fuga a piedi a mani vuote.

Uscito dalla banca Francesco Zampaglione si è cambiato la maglietta nel tentativo di far perdere le proprie tracce. A seguire i suoi passi c'era però il cassiere che, in contatto telefonico con il 112, ha permesso poi agli agenti del Reparto Volanti e del Commissariato Monte Mario di fermare il rapinatore, poi identificato in Francesco Zampaglione ed arrestato per tentata rapina.

Ferito a causa del morso il cassiere della banca, costretto poi alle cure dell'ospedale.