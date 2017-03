Casal Bertone: poliziotto aggredisce compagna, arrestato

E' stato arrestato un poliziotto a Roma per aver aggredito la sua compagna. E' successo ieri quando, gli agenti del Commissariato Sant'Ippolito e delle Volanti sono intervenuti in un bar di via Antonio Baldisserra. All'interno si era rifugiata una donna straniera, il lacrime, che aveva lanciato un messaggio d'aiuto per essere stata aggredita.

La donna, compagna del poliziotto, ha dichiarato di aver subito una contusione alla testa per la quale si è riservata di farsi refertare. L'agente, invece, una volta bloccato è stato controllato dai colleghi.

Dalla successiva perquisizione è emerso che l'uomo nascondeva proiettili in casa e così, l'Autorità Giudiziaria ne ha disposto l'arresto per "lesioni e detenzione di munizionamento".