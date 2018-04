Mangia un gelato in piazza di Spagna e si fa beffe dei vigili: arrestato

Mangia un gelato sulla scalinata di piazza di Spagna, i vigili lo riprendono chiedendo di allontanarsi, lui li schernisce, loro gli chiedono i documenti e lui li spintona. E' la cronaca di quanto accaduto martedì scorso, 3 aprile, a Trinità di Monti. Protagonista un turista cinese. Poco dopo le 11.30 il 30enne stava consumando un cono sulle scale di Trinità di Monti. Due agenti, nel corso dei servizi per il decoro nel centro storico, hanno chiesto al turista di spostarsi dal momumento.

Mentre stava gustando il gelato infatti lo stesso gocciolava sul monumento e, come previsto dal regolamento di polizia urbana, gli è stato chiesto di allotanarsi. Da lì è iniziato lo scherno, con il turista a farsi beffe dei due caschi bianchi, con selfie scattati mentre mangiava. A quel punto gli agenti hanno avanzato la richiesta dei documenti che ha ulteriormente irrigidito il 30enne cinese. Alzatosi ha quindi spintonato il pizzardone, caduto a terra. Momenti concitati, con il turista ad insultare pesantemente gli agenti.

A notare la scena due carabinieri del reparto scorte che hanno supportato i vigili nelle operazioni. Portato verso l'auto, il turista cinese ha preso a calci e pugni gli agenti della polizia locale, insultandoli pesantemente. Portato al comando di via della Greca è quindi scattato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale, confermato ieri nel corso dell'udienza per direttissima a piazzale Clodio. In contemporanea è stata comminata al turista la multa per imbrattamento di bene pubblico, così come previsto dall'articolo 19 del regolamento di polizia urbana.

Per l'agente colpito necessarie le cure mediche all'ospedale Fatebenefratelli.