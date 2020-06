Guidava il motorino con 4 chili di marijuana nella borsa: arrestato 26enne

Quattro chili di marijuana in buste termosaldate trasportate a bordo del motorino in un grosso borsone. Così è stato fermato un giovane di 26 anni dai carabinieri della stazione Centocelle. Pizzaiolo originario di Caserta ma domiciliato a Roma, è stato poi arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Transitando in via dei Glicini, i Carabinieri hanno notato il ragazzo aggirarsi con fare sospetto a bordo di uno scooter con un grosso borsone in spalla e lo hanno fermato per una verifica. Nel borsone che aveva, i Carabinieri hanno trovato 4 buste termosaldate contenenti complessivamente 4,3 chili di marijuana.

La successiva perquisizione nell’abitazione del 26enne, in via delle Cave, ha permesso di rinvenire 1 g di cocaina, la somma contante di 1.295 euro, un bilancino digitale e materiale vario per il confezionamento.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.