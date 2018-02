Ordinazioni al telefono prima di vendere droga: arrestata Pitbull, la pusher di Roma nord

E' conosciuta come Pitbull. Originaria di San Felice Circeo, spacciava marijuana nella zona nord di Roma, utilizzando il telefono per ricevere le ordinazioni e l'abitazione come base dello spaccio. I suoi clienti, per lo più giovani tra cui anche diversi minorenni. Il suo business illegale, però, è stato bloccato dalla Polizia.

A scoprire la 49enne, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prati, che grazie ad un'articolata attività investigativa hanno potuto ricondurre a lei la vendita della sostanza stupefacente. Sebbene la donna, bloccata nei pressi dell'appartamento, abbia tentato di sviare i poliziotti dichiarando di abitare a San Felice Circeo, i poliziotti, sulla base dei riscontri investigativi e della chiave in suo possesso, hanno individuato l'abitazione e proceduto alla perquisizione.

Quattro gli involucri contenenti marijuana rinvenuti, nascosti in diverse parti della casa, 40 grammi il peso complessivo della sostanza sequestrata, al termine dell'attività. In casa aveva anche un pitbull, per il quale la donna si è guadagnata il soprannome. Arrestata per detenzione e spaccio di sostanza stupefacenti, sarà giudicata presso il Tribunale Ordinario di Roma con rito direttissimo.