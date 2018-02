Valmelaina, in casa armi detenute illegalmente: arrestato

Detenzione illegale di armi da sparo. Con questa accusa, ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Roma Cassia hanno arrestato un 38enne romano, senza occupazione e con precedenti.

Da qualche tempo, i Carabinieri tenevano sotto controllo l’uomo poiché fortemente sospettato di essere in possesso di armi di dubbia provenienza. Dopo diversi servizi di appostamento e localizzata l’abitazione del 38enne, nella zona di Valmelaina, i Carabinieri lo hanno fermato per effettuare accurati accertamenti.

Ispezionati il veicolo e la casa del fermato, i Carabinieri hanno rinvenuto, occultate in una scatola nella sua camera da letto, una pistola semiautomatica Beretta, calibro 6,35, con matricola abrasa, nel cui caricatore vi erano 2 munizioni illegalmente detenute, ed una pistola Revolver “Smith & Wesson”, calibro 3,57, completa di 17 munizioni, ed intestata ad una persona defunta.

Le armi sono state sequestrate e inviate presso i competenti uffici affinché si accerti un loro eventuale utilizzo in azioni delittuose. L’arrestato è stato portato e trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.