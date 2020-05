Una santabarbara a Città Giardino: trovate pistole e fucili sparsi per casa

Intervenuti per una lite condominiale hanno scoperto una Santabarbara in un palazzo di Città Giardino, a Montesacro. A scoprire pistole, fucili, coltelli e munizioni varie sparse per un appartamento gli agenti della Polizia di Stato.

Entrati nell’abitazione di un 50enne la prima cosa che i poliziotti del Reparto Volanti e del commissariato Fidene, diretto da Fabio Germani, hanno notato, sono state 2 pistole, entrambe del tipo generalmente usate per il tiro sportivo, una sul letto e l’altra sul comodino.

La palese violazione della normativa che regola la custodia delle armi, seppur regolarmente detenute, ha portato gli agenti ad approfondire il controllo, al termine del quale, sparsi in varie parti dell’abitazione sono stati trovati 5 fucili da caccia e da poligono, 5 pistole, alcune centinaia di cartucce e proiettili ed alcuni coltelli di varie lunghezze.

Le armi erano tutte detenute regolarmente mentre parte del munizionamento non risultava censito. L’uomo, al termine degli accertamenti, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per omessa custodia delle armi e per detenzione illegale di munizionamento.