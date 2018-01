Pigneto: in giro per il quartiere armati di coltello, bloccati dopo inseguimento

Andavano in giro per il quartiere del Pigneto armati di due coltelli, a scatto con manico di ferro. E' successo nella notte tra il 18 e il 19 gennaio, intorno alle 2. Due tunisini sono stati denunciati dagli agenti del commissariato Porta Maggiore. I poliziotti, durante il consueto servizio di monitoraggio, li hanno individuato in via Macerata.

I due, quali alla vista delle divise, hanno cercato di fuggire. Raggiunti, sono stati identificati e perquisiti. Al termine degli accertamenti documentali, e dopo la notifica della denuncia a piede libero per il porto abusivo di armi, è stato necessario accompagnarli presso l'ufficio immigrazione della Questura, causa la loro posizione di irregolarità sul territorio nazionale.

Arrestata ladra in via del Corso

"Abbiamo appena subito un furto da parte di una donna". Questa invece la telefonata che l'operatore del NUE ha ricevuto ieri e girato immediatamente alla Sala Operativa della Questura di Roma. I primi ad arrivare presso un negozio di cosmetica di via del Corso, sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Castro Pretorio che, grazie alle dettagliate descrizioni, sono riusciti a rintracciare la ladra a piazza del Popolo. Fermata, è stata identificata per una 26enne del Senegal. Accompagnata negli gli uffici di Polizia, è stata riconosciuta dalle vittime e arrestata per rapina e lesioni personali.