Aree pedonali invase dalle auto: rimossi 53 veicoli, 1876 le multe elevate

Continua l'attività di verifica della Polizia di Roma Capitale per il controllo delle aree pedonali del centro storico: le pattuglie del GPIT, dirette da Antonio Di Maggio, continuano ad effettuare mirati controlli nelle piazze interessate da auto spesso parcheggiate senza diritto: Piazza Borghese, Piazza Farnese, L.go Arenula, VIa dei Cestari, Piazza San Pantaleo, Piazza Sant'Apollinare, Piazza Ssan Salvatore in Lauro, piazza dell'Orologio, Via dei Barbieri sono alcune delle vie controllate con veicoli sanzionati e rimossi.

In particolare, negli ultimi tre interventi del 28/4, del 2/5 e del 4/5, in prevalenza avvenuti in tarda sera, gli agenti operanti hanno rimosso 53 veicoli, con 171 verbali. In complessivo, da questa attività sono scaturiti sinora 1876 verbali, con sanzioni che vanno da 41,00 Euro fino a 169,00 Euro.