Fermato per un controllo: trasportava 29mila litri di gasolio di contrabbando

Trasportava, in un autoarticolato, 29mila litri di gasolio di contrabbando. A scoprire l'ingente quantitativo di carburante rubato i finanzieri del Comando Provinciale Roma nell'area di Roma-sud.

Durante il controllo del territorio da parte dei militari della Compagnia di Pomezia, è stata individuata una movimentazione sospetta di autobotti adibite al trasporto di prodotti petroliferi, in una zona isolata del comune di Ardea. Da successivi appostamenti, è stato verificato che alcuni automezzi effettuavano diverse manovre al buio all’interno di un piazzale di un’azienda dedita al trasporto di merci su strada.

Una situazione apparsa subito anomala agli occhi dei finanzieri che, pertanto, hanno sottoposto a controllo gli automezzi presenti. Al termine delle attività, risultate particolarmente complesse sia per l’elevato numero di autoveicoli sia per la completa mancanza di illuminazione, è stato individuato un autoarticolato con un carico di prodotto petrolifero senza adeguata documentazione giustificativa e, pertanto, considerato a tutti gli effetti come immesso in consumo in evasione di imposta, in violazione della vigente normativa sulle accise.

L'autoarticolato utilizzato per il traffico illecito è stato sottoposto a sequestro unitamente al carico di circa 28.600 litri di gasolio ed a due cisterne.

Tale sequestro segue analoga attività effettuata nei mesi scorsi nell’area industriale di Santa Palomba di Pomezia, che ha permesso di individuare e sottoporre a sequestro ulteriori tre cisterne contenenti 89.000 litri di prodotto petrolifero idoneo ad essere utilizzato quale gasolio per autotrazione, e fatto circolare via rotaia nel tentativo di eludere i controlli.