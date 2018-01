Apple Store in via del Corso, entro la fine del 2018 l'apertura

L'apertura dell'Apple Store in via del Corso è vicina. Lo scrive Repubblica che annuncia la sua inaugurazione nel 2018, tra la primavera e la fine dell'anno, nello storico palazzo Marignoli, alle spalle di piazza di San Silvestro. "L'inaugurazione di quello che è destinato a essere il flagship store italiano della Mela sarà una delle novità dello shopping romano entro la fine del 2018, forse addirittura in primavera" scrivono Paolo Boccacci e Gabriele Isman. "L'azienda di Cupertino è tradizionalmente molto riservata sulle proprie strategie, ma sono entrati nel vivo i lavori nel palazzo di proprietà dell'Allianz che ha investito 42 milioni per ristrutturare l'immobile, dove avranno gli uffici anche altre aziende".

Il via libera da parte della Giunta Raggi è stato annunciato il 28 ottobre scorso. Il progetto di riqualificazione è firmato dallo studio dell'archistar Norman Foster. Oltre 2.000 metri di superficie, di cui circa 800 destinati ad attività commerciali, con alti tassi di innovazione e tecnologia che andranno ad inserirsi nel contesto architettonico e urbanistico grazie ad un attento lavoro di conservazione e ristrutturazione, aveva fatto sapere l'amministrazione capitolina in una nota. "La difficoltà del progetto" spiega ancora Repubblica "è stata coniugare le numerose prescrizioni delle Soprintendenze per esempio la conservazione dei graffiti di Afro Basaldella con le richieste e le necessità di Apple che dovrebbe occupare la totalità del piano terra e parte di quello superiore".

"Finalmente, dopo mesi di attesa, siamo riusciti a dare una svolta ad un progetto di grande valore che consentirà la riqualificazione di un edificio da tempo inutilizzato nel cuore della città", afferma l’assessore al Commercio Adriano Meloni. "Un’iniziativa che avrà sicuramente delle ricadute positive sui flussi turistici e sul rilancio della Capitale nella capacità di attrarre nuovi investimenti. Inoltre Apple – conclude Meloni - si è impegnata a dedicare uno spazio nel quale saranno organizzati eventi di carattere culturale e artistico aperti alla città e ai suoi abitanti".