Appio Latino, aggredisce le vittime per strappargli borse e cellulari: preso rapinatore seriale

Una donna e due uomini sono stati aggrediti e rapinati di notte a distanza di mezzora in zona Appio Latino. L'autore delle rapine è un italiano che ha creduto di farla franca, ma è stato arrestato poco dopo presso la sua abitazione dai poliziotti risaliti a lui, grazie alle minuziose descrizioni fisiche fornite dalle vittime e alla geolocalizzazione del cellulare rubato ad una di esse e cadutogli a terra.

Sono le 23.45 quando al 112 NUE arriva la segnalazione di un uomo che riferisce di essere stato colpito con un violento pugno al volto ed essere stato scaraventato a terra per poi essere derubato di borsello, cellulare e chiavi della macchina.

Sul posto immediatamente sono accorsi i poliziotti che, raccolte le descrizioni fisiche e le modalità della rapina, hanno fatto scattare le ricerche in zona.

Dopo pochi minuti, una nuova richiesta arriva al NUE: questa volta è una donna che riferisce all’operatore di essere stata aggredita, scaraventata a terra e poi rapinata della sua borsa mentre camminava a piedi insieme ad un suo amico in via Britannia.

Immediate le ricerche del ladro che, grazie alla geo localizzazione del cellulare, è stato rintracciato mentre tornava a casa. Con ancora indosso i vestiti intrisi di sangue, identici a quelli descritti dalle vittime, è stato fermato e portato negli Uffici del commissariato San Giovanni. Riconosciuto senza ombra di dubbio dalle parti lese, il 24enne romano è stato arrestato per rapina continuata e lesioni personali e per tentata rapina ai danni dell’amico della vittima di via Britannia. Al termine del processo e convalidato l’arresto, si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli.