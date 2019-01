Fuga di gas a Capannelle, prima l'esplosione poi l'incendio: feriti marito e moglie

Prima l'esplosione, poi l'incendio. Paura a Capannelle, dove marito e moglie sono rimasti feriti in seguito ad una deflagrazione avvenuti poco prima delle 17:00 di oggi, giovedì 17 gennaio al civico 54 di via Erode Attico. A rimanere feriti marito e moglie italiani, rispettivamente di 65 anni e 63 anni

Dopo l'allerta al NUE 112 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della Stazione IV Miglio e la Polizia Locale di Roma Capitale. A prendere fuoco una villetta di due piani, dentro alla quale si trovavano marito e moglie. A determinare l'esplosione sembrerebbe essere stato un guasto alla caldaia che si trovava al primo piano della palazzina con successiva fuga di gas.

Tratti in salvo i due coniugi che si trovavano nella villetta di Capannelle, ad avere la peggio è stato il marito, trasportato in codice rosso al Policlinico Tor Vergata per una intossicazione da monossido di carbonio. Ferita anche la moglie, trasporata in ospedale in codice verde sempre al nosocomio universitario di viale Oxford. Spento l'incendio, risulta disperso un cagnolino. Spento l'incendio la villetta, dove è crollato il solaio, è stata dichiarata inagibile.

Sul posto in ausilio ai soccorritori per regolare la viabilità gli agenti dell'VIII Gruppo Tintoretto della Polziia Locale di Roma Capitale. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri.