“Colpo di fulmine totale”, appello alla fermata della metro: l’ultimo dei romantici spopola sul web

"Che dite, la concediamo una possibilità a uno degli ultimi romantici di questa città? Lo condividiamo?”. Questo scrivevamo ieri, 19 maggio, quando sulla nostra pagina Facebook abbiamo pubblicato l’appello di un ragazzo che si è perdutamente innamorato di una sconosciuta, tanto da creare la mail colpodifulmineasanpaolo@gmail.com con l'implorazione: “Ti prego, scrivimi”.

La freccia di Cupido è stata scoccata martedì 16 maggio, alla fermata della metro Basilica San Paolo (Linea B): “Sei salita con me. Non appena i nostri occhi si sono incrociati, mi è venuto un nodo allo stomaco, come non provavo da tempo. Mi hai letteralmente stregato”. Ma questa lei chi è? Si sa solo che ha “capelli lunghi e sciolti, jeans e cuffie dello smartphone”.

Certo, la descrizione non è proprio accurata. Da qui il dubbio: è una trovata pubblicitaria o si tratta di una vera e propria sbandata? Chissà. Nel frattempo, però, quel foglio ha cominciato a fare il giro del web. E sui social non sono mancati i commenti. Guelfi e ghibellini, pro e contro. Insomma: di tutto e di più.

Vittoria è curiosa “Fateci sapere come va a finire!”, Antonia ha incrociato le dita “Auguri, che tu possa trovarla al più presto, facci sapere”, Gerardina è stata sulla stessa lunghezza d’onda “In bocca al lupo ragazzo!”, Annarita si è lasciata andare a un “W l’amore” e Aurora ha affermato “Ma che tenero”.

Poi c’è stata l’altra faccia della medaglia. Di quelli che l'hanno buttata sul ridere. Valentina ha notato “Wow c'è ancora gente che prende la metro”, Ro Brasil ha piazzato lì un “rigore per la Juve” buono per tutte le stagioni, Stefania ha scritto “È così che ho conosciuto il mio gatto” ed Emanuele che è stato molto pratico “A Romeo, magna tranquillo”.

Infine è stata la volta di Vincy Enza, che ha domandato: “E se fosse un nuovo programma televisivo?”. Chi vivrà, vedrà. Intanto tutti, compreso il nostro portale, sta parlando dell’ultimo dei romantici. E lui, chiunque sia, ha già vinto.