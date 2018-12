Metro A: riapre la stazione Barberini, ma solo in uscita. Chiuse ancora Spagna e Repubblica

La stazione metro A Barberini è stata riaperta al flusso passeggeri in uscita dopo essere stata chiusa lo scorso 11 dicembre. I tecnici stanno lavorando per completare le verifiche sugli impianti di traslazione, che hanno reso necessaria la chiusura della stazione, con l'obiettivo di arrivare al più presto alla riapertura completa. Nel frattempo i treni fermeranno in stazione per consentire la discesa dei passeggeri e l'uscita dalla stazione. L'ingresso in stazione rimane al momento ancora interdetto.

I controlli sugli impianti, spiega Atac in una nota "proseguono anche alla stazione Spagna, ancora chiusa al traffico passeggeri. Una previsione sui tempi di riapertura sarà disponibile già venerdì. Rimane attivo il servizio di collegamento bus attivato nella tratta Flaminio-Termini. Atac si scusa per i disagi procurati".

Sino a nuovo avviso, resta pertanto attivo il servizio bus di collegamento a servizio delle stazioni chiuse (Repubblica e Barberini, per raggiungere Spagna scendere a piazza di Porta Pinciana), con partenza da piazza dei Cinquecento e arrivo in piazzale Flaminio. È possibile, come alternativa, utilizzare i bus di zona e/o la linea 590.

Resta ancora chiusa anche la stazione Repubblica con i treni che transitano senza fermare. Qui sono ancora in corso gli accertamenti delle autorità a seguito dell'incidente che ha determinato il crollo della scala mobile avvenuto nella serata di martedì 23 ottobre, (qui il video).

Un po' di luce in questo dicembre nero. Dall'ascensore al montascale, passando per i tornelli e appunto le scale mobili. La lista degli impianti non utilizzabili o utilizzabili parzialmente, come si legge sul sito di Atac, è lunga.

Termini, Manzoni, Cornelia, Cipro, Spagna, Lucio Sestio, Porta Furba, Colli Albani, Baldo degli Ubaldi, Re di Roma, Subaugusta, Furio Camillo, Flaminio e Ponte Lungo sulla metro A.

Policlinico, Magliana, Castro Pretorio, Bologna, Ponte Mammolo, Conca d'Oro, Pietralata, Policlicnico, Circo Massimo, Laurentina, Rebibbia e Laurentina sulle metro B.

Per quanto riguarda la stazione Repubblica, poi, secondo la Procura di Roma le scale mobili della stazione non sono collassate perché i tifosi del Cska Mosca saltavano. Forse per un cedimento di rampa, oppure per la rottura di un pezzo meccanico. Una causa, questa, che verrà analizzata in seguito.

Il procuratore aggiunto Nunzia D'Elia e il pubblico ministero Francesco Dall'Olio hanno iscritto nel registro degli indagati tre dirigenti Atac ed il responsabile legale della società che, dal 2017, si è aggiudicata la manutenzione degli impianti delle scale mobili. L'accusa è di disastro colposo e lesioni personali [qui l'articolo completo].