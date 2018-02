In stazione con 9 chili di bulbi di papavero e 2200 pasticche: pusher in manette

Sono stati sorpresi mentre trasportavano circa 9 chili di bulbi, di papavero da oppio essiccati e circa 2200 pasticche di Spas-Primevon, un farmaco antidolorifico - illegalmente importato in Italia - che contiene oppioide sintetico. I Carabinieri della Stazione di Lavinio Lido Enea hanno arrestato così due cittadini indiani, di 24 e 37 anni, regolari sul territorio nazionale.

La scorsa notte, i due uomini sono stati notati a piedi, con due grossi borsoni in tela tra le mani, all’altezza della stazione ferroviaria di Lavinio, dai militari che identificati come persone sospette, li hanno pedinati. Giunti nei pressi di Via di valle Schioia sono stati bloccati e poi perquisiti. Nei borsoni sono stati rinvenuti i 9 chili di bulbi e pasticche.

Dalle prime analisi di laboratorio, i soli bulbi avrebbero fruttato quasi 500 dosi di sostanza stupefacente a base di morfina. La droga era suddivisa in 90 buste sigillate, di circa 100 grammi l’una, pronti per essere immessi sul mercato degli stupefacenti.

Il papavero da oppio, svuotato del liquido e dei semi, trattiene delle tracce di sostanza stupefacente. Una volta essiccata, ogni capsula - del peso di qualche grammo - contiene ancora una piccola dose di morfina, che può essere assunta masticando il bulbo, triturandolo e fumandolo, oppure preparando degli infusi.

E’ una tipologia di droga che produce effetti simili a quelli della morfina e dell’eroina, ed è particolarmente in voga fra i cittadini extracomunitari, i quali spesso - per amplificarne gli effetti - assumono contemporaneamente anche le pasticche di Spas-Primevon.

Per i Carabinieri di Lavinio si tratta del secondo sequestro di bulbi di papavero. Lo scorso aprile, infatti, gli stessi militari avevano rinvenuto altri 25 kg di bulbi, analogamente confezionati e dunque pronti per essere smerciati. Dopo l’arresto i due sono stati trasferiti nel carcere di Velletri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.