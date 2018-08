Bazar stupefacente sul litorale: sequestrati 2 chili di droga e l'agenda con i nomi dei clienti

Tra auto e un terreno aveva nascosto due chili di marijuana oltre ad hashish e cocaina. Tutta 'merce' pronta per lo spaccio. Succede ad Anzio dove, al termine di una capillare indagine volta a contrastare lo spaccio di stupefacenti, gli investigatori del commissariato diretto da Adele Picariello, sono risaliti all'identificazione di un 47enne di Nettuno con vari precedenti di Polizia.

I vari appostamenti effettuati dagli agenti hanno consentito di verificare che l'uomo, oltre all'appartamento in cui vive, ha nella sua completa disponibilità un terreno dove si recava quasi tutti i giorni.

Ieri pomeriggio i poliziotti hanno deciso di passare all’azione e, quando il 47enne si è presentato lì come al solito, hanno deciso di verificare i loro sospetti. Fermato per un controllo, indosso l’uomo nascondeva un involucro di cellophane contenente cocaina e 745 euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell'attività illecita di spaccio.

Nel bagagliaio della sua auto invece, è stato rinvenuto un bilancino di precisione e alcuni fogli manoscritti con nomi e cifre legati all'attività illegale: un'agenda con i nomi dei clienti.

Estesa la perquisizione anche all’appezzamento di terreno dove, all’interno di una piccola baracca, le cui chiavi erano i possesso del fermato, sono stati rinvenuti circa 995 grammi di marijuana, 70 di cocaina nonché un bilancino di precisione. Interrata a circa 20 centimetri di profondità è stata rinvenuta altra marijuana per un peso di circa 450 grammi.

Anche a casa dell’uomo, gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato sostanza stupefacente: marijuana, hashish e cocaina oltre ad una termosaldatrice, materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e 1.230 euro in banconote di piccolo taglio.

Al termine delle operazioni il bilancio finale: 177 grammi di cocaina, 234 grammi di hashish e 2,480 chili di marijuana, lo stupefacente sequestrato oltre a 1975 euro in contanti. Accompagnato negli uffici del commissariato il 47enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.