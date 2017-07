Picchia proprietario di un bar e ruba birre, arrestato

E' entrato in un bar, poi ha aggredito il proprietario e quindi rubato birre. E' successo ad Anzio dove gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Anzio sono intervenuti in piazza Regina Margherita per una rapina all'interno di un esercizio commerciale.

Qui hanno arrestato un 33enne. L’uomo, che si trovava all’interno del negozio, dopo aver aggredito il proprietario, si era allontanato rubando una birra e minacciando il titolare. Bloccato dai poliziotti, è stato accompagnato negli uffici di polizia. Dovrà rispondere di rapina impropria.

Tensione anche in un bar di via di Tor Cervara, dove un 21enne romeno ha importunato diversi predenti. Il giovane, ubriaco, che aveva rotto alcuni bicchieri all'interno del locale, all'arrivo dei poliziotti, si è scagliato contro di loro minacciandoli. Dopo una breve colluttazione è stato bloccato. Tratto in arresto, dovrà rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.