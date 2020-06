Picchiata e rapinata dal marito, scappa in strada e chiede aiuto

Notte movimentata ad Anzio dove i carabinieri hanno arrestato un cittadino di origini tunisine, di 37 anni, pescatore, con precedenti, sposato da alcuni anni con un'italiana.

I miliati, mentre transitavano lungo viale Marconi, sono stati fermati da una donna in lacrime e con evidenti segni di violenza sul viso e sul corpo.

La donna, con il naso ancora sanguinante e la maglietta strappata, ha riferito ai militari che poco prima era stata aggredita dal marito e rapinata anche della borsa, contenente effetti personali, 670 euro e le chiavi di casa, e che si era poi dileguato alla vista dei Carabinieri. La vittima è stata subito soccorsa e accompagnata presso l'ospedale di Anzio dove è stata ricoverata a causa della frattura del setto nasale e di una costola, come riscontrato dai medici.

La donna ai militari ha riferito di essere stata più volte oggetto di frequenti e ripetute violenze con percosse e minacce, nel corso delle ultime settimane, all’interno delle mura domestiche, spesso in preda a raptus di gelosia o perché sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

L'uomo è stato poco dopo rintracciato dai carabinieri nei pressi della locale stazione ferroviaria. A seguito della perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto tutta la refurtiva che aveva sottratto alla compagna, che è stata poi restituita. All’interno degli slip invece, i militari hanno rinvenuto 4 bustine di crack che sono state sequestrate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 37enne è stato accompagnato in caserma e arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e rapina. Successivamente, al termine delle attività di foto-segnalamento, è stato condotto presso il carcere di Velletri in attesa dell’udienza di convalida.