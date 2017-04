Scende dal taxi con 25 chili di bulbi di papavero da oppio in valigia

Continua la lotta allo spaccio sul litorale. Dopo un maxi blitz ad Ardea, che ha portato al sequestro di 109 chili di droga pronti ad invadere il litorale e l'arresto di un 29enne, i Carabinieri hanno fermato ad Anzio un altro spacciatore, un cittadino indiano di 38 anni.

E' successo quando i Carabinieri della Stazione di Lavinio hanno lo hanno sorpreso in possesso di una valigia contenente 25 chili di bulbi di papavero da oppio tritato. L'uomo è stato visto dai militari mentre scendeva da un taxi con una grossa valigia al seguito.

Sottoposto al controllo dei documenti personali, alle domande dei militari è apparso molto nervoso, motivo per cui è stato perquisito e trovato in possesso di 225 pacchetti sigillati contenenti i bulbi, pronti per essere smerciati.