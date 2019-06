A Roma con la famiglia si perde al Colosseo: turista 78enne ritrovato dalla polizia

Una famiglia canadese in viaggio nella Capitale ha deciso di dedicare l'ultima giornata alla visita del Colosseo. Durante il tragitto, però, il padre 78enne scompare. La figlia, molto agitata, si reca nel Commissariato più vicino per denunciare l'accaduto. Lì trova una pattuglia delle Volanti ad attenderla, spiega loro quanto accaduto e gli mostra l'ultima foto scattata al padre davanti all'Anfiteatro Flavio poche ore prima.

È così che vengono immediatamente diramate le ricerche tramite Centrale operativa. I giovani operatori escono alla ricerca dell'anziano signore e dopo pochi giri lo intercettano, intorno alle ore 15.30, seduto su una panchina vicino al Campidoglio, in palese stato confusionale.

Accertatisi che stesse bene, gli spiegano che i suoi familiari sono in pensiero e lo accompagnano in Commissariato. Lì ad attenderlo tutta la famiglia e in particolare la sua nipotina che inizia ad accarezzarlo davanti agli operatori di Polizia ,suscitando in tutti i presenti grande gioia. L'ultimo giorno trascorso nella Capitale, per fortuna, si è risolto con un abbraccio.