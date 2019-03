"Voglio farla finita": anziano minaccia di buttarsi sotto un treno, salvato in extremis

Nel tardo pomeriggio di ieri un anziano camminava sui binari della ferrovia adiacente a via Appio Claudio, scalzo. Poco prima aveva telefonato al 112 manifestando la volontà di farla finita gettandosi sotto un treno. Sentendo quelle parole gli operatori si erano immediatamente attivati, dapprima intrattenendo l’uomo al telefono e poi cercando di capire dove si trovasse.

In base alle informazioni ricevute gli agenti del Commissariato Tuscolano, diretto da Giovanni Di Sabato, si sono diretti verso la zona indicata. Al loro arrivo, l'anziano era ancora lì, visibilmente scosso. Bloccato, è stato messo in salvo e accompagnato presso l’ospedale Policlinico Tor Vergata per le cure del caso.