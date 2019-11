"Aiuto, il mio vicino non mi risponde da tre giorni": carabinieri entrano in casa e lo trovano incosciente

La chiamata di un vicino di casa potrebbe avergli salvato la vita. Storia a lieto fine a Trevignano Romano dove un uomo di 82 anni è stato soccorso dai carabinieri di Bracciano e dal personale medico del 118. L'uomo, ricoverato all'ospedale Padre Pio, è in prognosi riservata.

I fatti. L'allarme è scattato nel pomeriggio del 21 novembre quando il vicino di casa dell'82enne si è rivolto ai militari dell'Arma dicendo di non aver più notizie del suo amico da ormai tre giorni.

Immediate sono scattate le ricerche culminate intorno alle 19 quando le forze dell'ordine sono entrate a casa dell'anziano trovandolo riverso a terra, in uno stato di incoscienza. Portato in ospedale, dove è ricoverato, non sarebbe in pericolo di vita.