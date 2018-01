Intrappolato tra la neve ed il ghiaccio: anziano salvato dal soccorso alpino

Una passeggiata in montagna per poco non si è trasformata in tragedia per un 70enne di Zagarolo che aveva deciso di passare una giornata all’aria aperta sulle montagne ciociare.

Anziano disperso a Campocatino

L'anziano si è ritrovato nel tardo pomeriggio di martedì su un pendio completamente ghiacciato a Campocatino nei pressi di Guarcino, nel frusinate, senza attrezzatura adeguata. Impossibilitato a proseguire ha allertato i soccorsi.

Il salvataggio

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Lazio - CNSAS delle stazioni di Collepardo e Cassino lo hanno raggiunto e lo hanno condotto in sicurezza fino ad un punto raggiungibile da un gatto delle nevi degli impianti sciistici. Riportato al piazzale di Campocatino è stato preso in consegna dal personale del 118 visto il tempo trascorso dall'uomo ad una temperatura prossima allo 0°