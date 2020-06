Offre sesso ad un anziano e lo rapina del suo Rolex

"Ciao, hai un lavoro per me? Possiamo fare sesso per soldi". Così ha catturato l'attenzione di un anziano e, dopo averlo seguito fin sotto casa, lo ha rapinato del suo Rolex.

E' successo nella zona del quartiere Salario intorno alle 10:20 del mattino del 26 giugno. A dare l'allarme è stato la vittima, un 73enne di zona.

L'uomo ha raccontato ai poliziotti intervenuti di essere stato avvicinato da una donna di 25 anni con l'accento dell'est che le ha parlato, poi gli ha accarezzato il braccio ed è fuggita strappandogli il Rolex. Gli agenti di polizia, raccolta la testimonianza, hanno avviato le indagini.