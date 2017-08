Rapinano anziano invalido: arrestate badanti infedeli

Pensavano di averla fatta franca dopo aver rapinato un anziano invalido. Ad arrestare due donne ucraine di 42 e 47 anni i Carabinieri della Stazione di Vitinia. Le due, assunte dalla vittima come badanti, avevano rubato all'uomo 800 euro custodite nella sua camera da letto. E' successo nella zona del quartiere di Giardino di Roma.

L'uomo, 81enne con evidenti difficoltà a deambulare e invalido civile al 100%, aveva assunto solo la settimana scorsa le due donne, che avevano inserito un annuncio su un giornale locale. Ieri pomeriggio, nel controllare i propri averi si è accorto dell'ammanco della cospicua somma in contanti, pur non essendo mai uscito di casa nei giorni precedenti.

L'anziano, che aveva partecipato, qualche mese prima, ad un incontro con i Carabinieri presso la vicina Chiesa di San Pio nell'ambito di iniziative condivise con i Comitati di Quartiere per sensibilizzare gli anziani sugli accorgimenti da adottare per evitare facili truffe o furti ai loro danni, ha avuto pochi dubbi e, consapevole che il furto potesse essersi consumato solo dentro le mura domestiche, sospettando delle due badanti, ha subito allertato i Carabinieri.

Dinanzi ai militari intervenuti nell'abitazione della vittima, le due complici hanno negato il fatto e una di loro ha addirittura accusato l'anziano di aver abusato sessualmente di lei. Le condizioni fisiche del derubato erano già un'evidenza che l'accusa rivolta fosse strumentale e tale si è confermata anche quando la donna è stata poi sottoposta agli opportuni controlli medici presso l'ospedale Sant'Eugenio, che hanno escluso qualsiasi tipo di abuso fisico.

Tutto il contante rubato è stato poi ritrovato dai Carabinieri, in parte nascosto nel reggiseno di una e in parte nella valigia dell'altra complice. Le donne sono state arrestate con le accuse di rapina impropria e calunnia e trattenute in attesa del rito direttissimo, dove è stato convalidato il loro arresto.