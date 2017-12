Anziano rapinato al bancomat, aveva appena prelevato soldi per le spese di Natale

Lo hanno aggredito e rapinato al bancomat. La vittima un 70enne che, per far fronte alle spese necessarie per il periodo natalizio, aveva appena prelevato 2mila euro da uno sportello bancario di Tivoli. A causa delle percosse ricevute, l'uomo ha anche dovuto far ricorso alle cure ospedaliere, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di quattro giorni.

Oltre che della somma in contanti, la vittima era stata rapinata anche di un assegno bancario già compilato per un importo elevato, di un orologio da polso e di vari altri effetti personali. Ad indagare sulla vicenda gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Tivoli, diretto da Roberto Arneodo che hanno arrestato due ladri.

Determinante, per l'identificazione di uno dei due rapinatori, un vistoso tatuaggio che il giovane presenta sotto ad uno zigomo, e che ha permesso ai poliziotti di indirizzare le indagini su un 23enne romano, da cui poi gli investigatori sono risaliti anche al complice, un sudamericano, anche lui di 23 anni.

Dopo la descrizione fornita dal rapinato, gli agenti hanno estrapolato varie immagini dalle telecamere presenti in zona, che hanno confermato le ipotesi investigative dei poliziotti.

Nel corso di una perquisizione effettuata presso una comunità terapeutica, dove il 23enne tatuato al momento risiede, è stata recuperata parte della refurtiva, tra cui uno dei cellulari rapinati, il documento d'identità, al quale era stata già tolta la foto, una replica di una pistola Beretta del tutto simile a quella in uso alle forze dell'ordine, gli abiti indossati nel corso della rapina, oltre ad una modica quantità di hashish.

Un'altra parte della refurtiva è stata invece rinvenuta in possesso del complice. Per il romano, pertanto, è scattato il fermo di indiziato di delitto, convalidato dall'Autorità Giudiziaria, mentre il sudamericano è stato denunciato per lo stesso reato.