Tragedia a Santo Stefano: anziano scomparso e ritrovato morto in un campo

Tragedia di Santo Stefano a Vignanello, un comune con poco più di 4mila abitanti della provincia di Viterbo. Per cause ancora da accertare un anziano, di cui si erano perse le tracce ma mattina del 26 dicembre, è stato trovato morto in un terreno in località Centigliano.

Della scomparsa dell'uomo i famigliari avevano allertato le autorità competenti ed erano in corso le ricerche. Poco dopo l'ora di pranzo la macabra scoperta. Sul posto il personale del 118 che ne ha constatato il decesso, i vigili del fuoco e i carabinieri di Civita Castellana.

Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza. La morte per "cause naturali" appare la più probabile anche se pista è stata esclusa. Solo l'autopsia chiarirà le esatte cause del decesso.