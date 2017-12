Anziano esce dalla casa di riposo dove era in cura e muore di freddo: la Procura apre un fascicolo

I familiari di un anziano 78enne di Roma chiedono giustizia. Lo avevano affidato ad una casa di cura di Colonna perché aveva bisogno di supporto e di sorveglianza soffrendo di "disorientamento", ma alla seconda notte dal ricovero è tranquillamente uscito dalla porta principale e ha vagato senza meta, e senza la capacità di rientrare per tutta la notte. Che mancava all'appello alla casa di riposo se ne sono accorti solo al mattino, ma ormai era troppo tardi: l'hanno trovato in fin di vita in un prato vicino. Inutile la corsa in ospedale,

La famiglia, che chiede giustizia, si è affidata allo studio legale Studio 3A. Informata del fatto, la Procura di Velletri ha aperto un procedimento penale, contro ignoti, sulla morte di A. L., queste le sue iniziali. L'anziano in quattro mesi aveva subito due ictus, nel luglio scorso, con conseguente ricovero all'ospedale Vannini di Roma, e in ottobre, con successiva degenza all'ospedale Casilino.

Fisicamente si era un po' ripreso, ma tra le conseguenze causategli dalla grave patologia vi era anche il disorientamento nel tempo e nello spazio e il disturbo della memoria. Avendo tassativamente bisogno di custodia 24 ore su 24, i suoi cari il 7 ottobre lo hanno ricoverato in una struttura attrezzata di Nemi e poi, per esigenze familiari, il 27 novembre lo hanno spostato, appunto, nella casa di riposo di Colonna.

Ma alla seconda notte di ricovero, quella tra il 28 e il 29 novembre 2017, si è consumata la tragedia: l'anziano, verosimilmente, si è svegliato nel cuore della notte e, disorientato, deve aver cominciato a camminare. Il problema è che non è rimasto all'interno della clinica ma, non avendo trovato ostacolo alcuno nelle porte, del tutto "prive di allarme", secondo quanto riferiscono i legali dello studio 3A, è uscito come niente fosse all'esterno e deve aver preso a vagare, incapace di raccapezzarsi.

Purtroppo, ed è il secondo problema secondo i legali che seguono il caso, "nessuno degli addetti di Villa Giulia Felicia durante i controlli notturni ha notato che il settantottenne si era allontanato e quando è stato lanciato l'allarme". Al mattino seguente, l'hanno trovato in un'area verde nelle vicinanze, ormai ridotto in fin di vita dal freddo della notte, e a nulla è valsa la corsa disperata verso l'ospedale di Frascati, dove alle 9.07 dello stesso 29 novembre è morto.

Sulla scorta della notizia di reato trasmessa dalle forze dell'ordine, la Procura di Velletri, per il tramite del Sostituto Procuratore, dottor Antonio Verdi, ha aperto un fascicolo penale per "omicidio colposo contro ignoti", è stata disposta l'autopsia sulla salma e gli inquirenti hanno acquisito i video delle telecamere interne della clinica per appurare cosa sia successo e per capire come mai nessun operatore si sia accorto della sua assenza. I familiari della vittima chiedono giustizia.