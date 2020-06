Anziano legato in casa e preso a pugni, è stato sorpreso nel sonno: caccia a banda di rapinatori

Una brutale rapina in casa in zona Morena a Roma. Vittima un anziano di 84 anni che, dopo aver subito il furto intorno alle 23:35 della notte del 26 giugno, ha chiamato il Numero Unico per le Emergenze raccontando il raid portato a termine da da tre uomini armati di spranghe.

I tre, a volto coperto sono entrati nella casa dell'anziano, e lo hanno legato al letto. L'uomo ha cercato di reagire ed è stato colpito con un pugno al volto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La banda di ladri è entrata in casa dopo aver divelto una grata. Dopo aver colpito al volto l'87enne con un pugno sono scappati con 120 euro. Sul posto, in via delle Vigne di Morena, sono intervenuti gli agenti del commissariato Romanina che stanno conducendo le indagini e le ricerche dei tre rapinatori.