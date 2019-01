Colto da infarto nel parcheggio dell'ospedale, finanzieri gli salvano la vita e lo affidano al 118

Lo hanno rianimato con un massaggio cardiaco dopo che lo hanno trovato in condizioni disperate fra le auto del parcheggio dell'ospedale di Ostia. A ringraziare i militari della Compagnia Pronto Impiego Roma della Guardia di Finanza un anziano colto da infarto, poi affidato alle cure del 118 e trasportato d'urgenza nel vicino nosocomio Grassi.

I fatti hanno cominciato a prendere corpo intorno alle 13:30 di mercoledì 24 gennaio quando i "baschi verdi", in servizio di controllo del territorio, hanno visto un uomo riverso in terra fra le auto in via Gian Carlo Passeroni. I militari si avvicinano e trovano l'anziano in terra privo di sensi, accanto a lui un secondo uomo che ha appena composto il 118 per chiedere aiuto.

Accortisi della situazione di emergenza i finanzieri del Comando di Roma prendono il telefono in mano e seguono le direttive dell'operatore sanitario dall'altra parte della cornetta che gli chiede di fare uno screening dei parametri vitali dell'anziano.

La situazione è critica, l'uomo è a terra in stato di incoscienza, cianotico, senza battito cardiaco e incapace di poter respirare. I secondi passano velocemente ed i finanzieri, dopo essersi accertati che l'uomo non avesse riportato ferite o contusioni alla testa in seguito alla caduta in terra, gli praticano un massaggio cardiaco seguendo alla lettera le indicazioni fornite loro dall'operatore sanitario in costante contatto telefonico con i militari.

Dopo alcuni interminabili minuti di rianimazione cardiopolmonare l'anziano manifesta segni di ripresa. I finanzieri proseguono con le pratiche di rianimazione e riescono a fermare un'ambulanza del 118 che prende in carico l'uomo collegandolo ad un defibrillatore per poi trasportarlo d'urgenza all'interno del vicino ospedale Grassi di Ostia salvandogli di fatto la vita.