Perso e abbandonato a Roma: anziano 90enne salvato e assistito dalla Polfer

Un uomo di 90 anni è stato rintracciato nella mattinata del 7 febbraio dagli agenti della Polizia di Stato del Settore Operativo della Polizia Ferroviaria di Roma Termini. In particolare, durante lo svolgimento del servizio all’interno dello scalo ferroviario, i poliziotti sono stati avvicinati da un uomo anziano in evidente stato di difficoltà, che chiedeva aiuto.

Dalle prime notizie è stato appurato che l’uomo aveva trascorso la notte fuori, non essendo riuscito a fare rientro nella casa di cura dove alloggiava, in provincia di Matera, poiché aveva perso il bus.

Gli agenti, nel dargli conforto, sono venuti a conoscenza che l’anziano si trovava in una situazione familiare complessa, tale da non poter richiedere l’intervento dei parenti stretti, con i quali si trovava in lite ed hanno quindi provveduto a fornirgli i generi di sostentamento principali, affinché potesse affrontare il viaggio di ritorno serenamente.

Accompagnato alla Stazione dei bus di Roma Tiburtina, l’uomo è partito rifocillato e confortato dai poliziotti, raggiungendo senza disagio la casa di cura.