Si allontana per fare una passeggiata e precipita in un dirupo di 10 metri

Si è allontanato dalla casa di riposo dov'era ospite per andare a fare una passeggiata. Una camminata che poteva costare caro ad un romano di 72 anni, poi precipitato in un dirupo profondo dieci metri e rimasto gravemente ferito. A trovarlo e scongiurare una tragedia i carabinieri che lo hanno poi affidato alle cure dell'ambulanza del 118. E' accaduto nel pomeriggio di ieri a Monte Ripoli, nel Comune di Tivoli.

Anziano caduto nel dirupo a Monte Ripoli

I fatti hanno cominciato a prendere corpo intorno alle 16:00 del 29 marzo quando si sono perse le tracce dell'anziano. Allertati i carabinieri della Compagnia di Tivoli, i militari hanno cominciato le ricerche nella zona boschiva da dove il 72enne si era allontanato. Dopo diverse ore l'uomo è stato individuato nel dirupo. L'uomo trovato riverso a terra e cosciente ha riferito ai militari di non riuscire a muoversi. Sul posto è stato chiamato il 118 e l'anziano è stato trasportato all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Ricoverato con fratture mutiple su tutto il corpo l'anziano si trova ora in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.