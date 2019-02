Scivola in un dirupo per 15 metri, stava cercando asparagi. Grave un uomo

È andato in cerca di asparagi ma è scivolato in un dirupo rimanendo gravemente ferito. Ad essere recuperato da vigili del fuoco e polizia un uomo di 76 anni. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi in zona Labaro-Valle Muricana, a Roma nord.

In particolare è stato il figlio dell'uomo a chiamare il 112 intorno alle 16:30 dopo che il padre non rispondeva alle sue telefonate. Allertati i soccorritori gli agenti del commissariato Flaminio e quelli del Reparto Volanti hanno cominciato le ricerche dell'anziano. Seguendo il segnale GPS della sua auto i poliziotti hanno quindi ritrovato la sua macchina in via Monte Cremasco.

Trovata la vettura i soccorritori sono poi riusciti a rintracciare l'uomo, con lo stesso precipitato in un burrone per un'altezza di circa 15 metri. Ferito ma cosciente, il 76enne è stato recuperato ed affidato alle cure dell'ambulanza del 118.